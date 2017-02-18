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مقتل جندي إماراتي في اليمن


إقرأ هذا الخبر على موقع النّهار: http://newspaper.annahar.com/article/541202
المصدر: (و ص ف، رويترز)

أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام" أمس أن جندياً إماراتياً "استشهد" لدى مشاركته في عملية عسكرية للتحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن من غير أن توضح ملابسات مقتله. وأضافت أن جندياً إماراتياً ثانياً توفي في اليمن إثر إصابته بأزمة قلبية. والإمارات عضو في تحالف عسكري يضم دولا أكثرها خليجية وتقوده السعودية ويدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في حرب مستمرة منذ ما يقرب من سنتين ضد جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.

وبالتنسيق مع المقاتلين المحليين في اليمن، اضطلع الجنود الإماراتيون بدور أساسي هذا الشهر في السيطرة على ميناء المكلا في إطار مساع لطرد القوات الحوثية من موانئ اليمن المطلة على البحر الأحمر.

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